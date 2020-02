FAKTA: Mænd i industrien får otte ugers barsel

En ny overenskomstaftale på industriområdet sikrer mænd tre ugers ekstra øremærket barsel.

Dansk Industri og CO-Industri præsenterede søndag en aftale om en overenskomst for de næste tre år for ansatte i industrien.

I aftalen er et af de opsigtsvækkende punkter, at mænd nu får mere barsel med fuld løn. Læs mere her:

* Aftalen sikrer i alt 16 ugers barselsorlov med fuld løn. I den nuværende ordning får man 13 uger.

* Mænd i industrisektoren får tre ugers ekstra øremærket barsel. Det sikrer dem i alt otte ugers barsel med fuld løn.

* Kvinder får fem ugers barsel. De sidste tre uger må forældrene fordele mellem sig.

* Af andre punkter i aftalen kan nævnes en højere mindsteløn, udvidet løn under sygdom, og at Fritvalgs Lønkontoen øges fra fire til syv procent.

Kilde: CO-Industri og Dansk Industri.

/ritzau/