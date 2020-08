FAKTA: Med 5G kan man hente en HD-film på få sekunder

5G-teknologi vil gøre adgangen til nettet hurtigere og være grobund for netværk, hvor næsten alt er forbundet.

TDC åbner 7. september for 5G-netværket i Danmark, men der kommer til at gå flere år, før det vil være standarden.

Her er et overblik over, hvad 5G giver af muligheder.

* I dag har man adgang til den fjerde generation af det mobile netværk, kaldet 4G, på mobiltelefon eller tablet.

* Den femte generation af det mobile netværk, 5G, kan ende med at blive 100 gange hurtigere end 4G. Det betyder, at man kan hente en HD-film på få sekunder.

* Hastigheden er en vigtig del, men det er endnu vigtigere at opnå forbindelse. Hvis der er for mange mennesker på samme sted, som eksempelvis en koncert, kan det være en kamp.

* Det vil 5G også afhjælpe, da teknologien ikke benytter de overfyldte radiofrekvenser, der anvendes af eksisterende netværk. I stedet bruges et højere frekvensbånd, der i øjeblikket anvendes til satellitkommunikation.

* 5G kan også benyttes til andet end mobiltelefoner, da det kan bruges til begrebet "Internet of Things", der også er kendt under forkortelsen IOT. Det er en betegnelse for eksempelvis de husholdningsredskaber, der er koblet op til internettet, som dit fjernsyn eller højttalere.

* I fremtiden vil du for eksempel kunne se indholdet af dit køleskab via webcam, når du er ude at handle. Og selvkørende biler vil kunne kommunikere med hinanden langt hurtigere.

* Hvis en selvkørende bil med 100 kilometer i timen - forbundet til et 4G-net - får besked på at bremse, vil den køre 140 centimeter, efter at beskeden er givet, til den starter med at bremse. Er bilen tilsluttet et 5G-net, vil bilen kun køre 2,8 centimeter.

* Det betyder også, at der vil være flere ting at hacke, hvilket kræver øget fokus på sikkerhed.

* En anden ting er, at smartphones og tablets skal have en ny chip og antenner for at opfange 5G, da mange nutidens telefoner ikke kan bruges. Samsung og Huaweis nyeste modeller kan bruge 5G.

Kilder: Teleindustrien, Ingeniørforeningen, 5G handlingsplan for Danmark.

/ritzau/