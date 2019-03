FAKTA: Medieforlig tvinger radiokanal væk fra København

Radio24syv vil ikke søge om at forlænge sendetilladelse på grund af nye krav. Læs mere her.

Radio24syv har torsdag meldt ud, at radiostationen ikke vil ansøge om at forlænge sin sendetilladelse.

Det skyldes et krav om, at 70 procent af de redaktionelle medarbejdere fremover skal være mindst 110 kilometer fra København.

Kravet om geografisk placering er en del af et stort medieforlig. Det blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om i sommer.

Torsdag er ansøgningen for at sende på FM4-båndet, hvor Radio24syv i dag sender, åbnet.

Her er en oversigt over de krav, der stilles i udbuddet:

* I medieaftalen fra 29. juni sidste år, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik, står der blandt andet:

- Når den gældende tilladelse til Radio24syv på FM4 udløber ved udgangen af oktober 2019, genudbydes FM4.

- Hovedsædet skal placeres vest for Storebælt. Der etableres studiefaciliteter vest for Storebælt. Udgangspunktet er, at mindst halvdelen af de redaktionelle medarbejdere, inklusiv freelancemedarbejdere (omregnet til årsværk), samt alle administrative medarbejdere skal være ansat vest for Storebælt.

* For nylig er vilkårene for udbuddet blevet fastsat i en udbudsbekendtgørelse efter aftale med partierne bag medieaftalen.

- Den kommende "tilladelseshaver" skal dække hele landet "i overensstemmelse med den politiske intention i Medieaftale for 2019-2023, der slår fast, at "kanalen udbydes med krav om dækning af hele landet".

- Radiokanalens hovedredaktion og mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal være lokaliseret i en afstand af mindst 110 km fra centrum af København.

- Radio- og tv-nævnet – som tager stilling til ansøgningerne om kanalen – skal lægge særlig vægt på ansøgernes planer for at producere programindhold, der dækker hele Danmark.

Kilder: Regeringen.dk, aftaletekst for Medieaftale 2019-2023 og pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

/ritzau/