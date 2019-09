FAKTA: Metrokunder bør købe mobilbilletter på gadeplan

Ifølge Metroselskabet vil mangelfuld mobildækning ikke have betydning for sikkerheden på ny metrolinje.

Københavns nye metrolinje, Cityringen, åbner 29. september. Men der er endnu ikke styr på mobildækningen.

På store dele af strækningen og på underjordiske stationer vil der være yderst begrænset eller ingen mobildækning.

Her er de gener, kunder kan opleve, og hvad de rådes til at gøre:

* Kunder vil opleve begrænset mobildækning i tog og på de underjordiske stationer. Det vil sige, at der kan være problemer med dataforbindelsen, sms'er og opkald.

* Køb af mobilbilletter bør derfor foretages på gadeplan eller på første niveau af stationen, hvor der er god mobildækning.

* Netværksforbindelserne har ikke betydning for kunders mulighed for at fremvise deres billet.

* Den manglende mobildækning bør ikke have betydning for kunders mulighed for hjælp under rejsen. Det skyldes, at der på alle stationer og i tog er opkaldspunkter til metroens døgnbemandede kontrolrum.

* Der vil være ekstra hjælp til, hvor køb kan foretages.

* Netværksdækningen forventes trinvist at komme op på samme kvalitet, som der er i den eksisterende metro.

Kilde: Metroselskabet.

/ritzau/