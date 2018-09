FAKTA: Minkbranchens magtfulde fællesskab

Kopenhagen Fur er verdens største sted for minkpelse og ejet af avlerne i fællesskab. Læs mere her.

Kopenhagen Fur, der er minkavlernes fælles auktionshus og talerør, mindsker medarbejderstaben med omkring 20 procent.

Det sker efter års krise i branchen.

Læs her mere om, hvad Kopenhagen Fur er:

* Kopenhagen Fur er verdens største auktionshus for pels og et andelsselskab for danske minkavlere.

* I sine store lokaler sorterer Kopenhagen Fur hvert år over 28 millioner skind og forestår store, internationale auktioner over dem.

* I 2017 omsatte Kopenehagen Furs auktioner for 7,4 milliarder kroner. Selskabet omsatte for 688 millioner kroner og tjente 125 millioner kroner.

* Branchen boomede i 2013, hvor Kopenhagen Furs auktionerede skind for 13,3 milliarder kroner. Det år gav Kopenhagen Fur en omsætning på 968 millioner kroner og et overskud på 432 millioner kroner.

* I 2017 solgte Kopenhagen Fur skind nok til at dække 2,8 millioner kvadratmeter eller lige under 100 rådhuspladser som den i København.

* Ved udgangen af 2017 havde Kopenhagen Fur 1455 medlemmer og beskæftigede 486 årsværk.

Kilder: Kopenhagen Fur, Finans.dk,

/ritzau/