FAKTA: Netflix begyndte som en online butik i 1997

Streamingtjenesten Netflix får millioner af nye kunder hvert kvartal. Læs mere om tjenesten her.

Netflix kan levere film og serier på nettet, og tirsdag leverede streamingtjenesten også et regnskab for fjerde kvartal, hvor både indtjeningen og antallet af nye kunder var bedre end forventet.

Det har dog taget tid for det amerikanske selskab at vokse sig til en global spiller på markedet af streamingtjenester.

Se tjenestens vej fra online videobutik til global streaminggigant:

* Netflix blev stiftet i 1997 som en online butik, hvor folk kunne leje videoer. Selve salgssiden gik i luften året efter.

* Fra 2010 blev Netflix lanceret i lande uden for USA og er i dag en af de førende streamingtjenester i verden med over 158 millioner kunder.

* Netflix er til stede i mere end 190 lande. Tjenesten blev tilgængelig i de nordiske lande i 2012.

* I 2013 kom de første serier, som Netflix selv stod bag. Det var blandt andet "House of Cards", "Arrested Development" og "Orange Is the New Black".

* Siden da er det blevet til mange originale film og serier fra tjenesten, som også har været nomineret til adskillige priser som Emmy, Oscar og Golden Globe.

* Et abonnement til tjenesten koster i Danmark fra 79 kroner om måneden og giver adgang til både tv-serier, standup, film og dokumentarer.

* Øvrige streamingtjenester på markedet tæller blandt andet HBO Nordic, Amazon Prime Video og Apple TV+.

Kilder: Netflix.

/ritzau/