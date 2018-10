FAKTA: Nigeria er et af verdens mest piratfyldte lande

Selv om problemet er blevet mindre, er pirateri stadig en hovedpine for verdens rederier. Læs mere her.

Det står ikke så galt til med pirateri, som det gjorde omkring 2013-2015.

Problemet er dog langtfra løst, og der går ikke mange dage mellem, at et skib bliver angrebet et sted i verden.

Tirsdag er det kommet frem, at et skib chartret af A.P. Møller - Mærsks Maersk Line er blevet angrebet og 11 søfolk taget til fange ud for Nigeria.

Nigeria er et af de mest plagede lande, når det kommer til pirateri ifølge rapporten "Piracy and Armed Robbery Against Ships" fra ICC International Maritime Bureau.

Læs mere om pirateri på verdensplan, som beskrevet i rapporten, her:

* Siden 2013 er antallet af angreb på skibe faldet fra 264 til 180 i 2017. Faldet er specielt stort siden 2015, hvor der var 246 angreb.

* Mens problemet er blevet mindre omkring Afrika, så er angreb i Asien steget.

* Der var i 2017 33 angreb i Nigeria, 43 i Indonesien og 22 i Filippinerne.

* Sydøstasien var den mest plagede region med 76 angreb, mens der var 57 i Afrika.

* Antallet af kidnappede besætningsmedlemmer er steget fra 9 i 2014 til 75 i 2017, i takt med at pirater går mere efter løsepenge. Af de 75 kidnapninger er 65 sket i Nigeria.

* ICC beskriver Nigeria således i rapporten:

- Pirater/røvere er ofte godt bevæbnet, voldelige og har bordet og røvet skibe og kidnappet og skadet besætningen langs kysten, i floder, ved ankersteder, i havne og i vandet.

- Tidligere er angreb blevet rapporteret op til 170 sømil (315 kilometer, red.) fra kysten. Skibe er oftest blevet bordet for at stjæle lasten.

- På det seneste har der været en stigning i antallet af rapporterede angreb, boringer og kidnapning af besætning i disse farvande.

- Skibe rådes til at tage yderligere forholdsregler i disse højrisiko farvande.

Kilder: "Piracy and Armed Robbery Against Ships" fra ICC International Maritime Bureau for 2017.

/ritzau/