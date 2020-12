FAKTA: Nu begynder salget af fyrværkeri

Tirsdag og 16 dage frem kan man lovligt købe fyrværkeri, men man må først skyde det af 27. december.

Ifølge en prognose fra Dansk Erhverv ventes danskere i år at bruge 450 millioner kroner på fyrværkeri i alt.

Få et overblik over reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri her:

* Man må købe fyrværkeri i danske butikker fra 15. december til 31. december.

* Man må fyre fyrværkeri af fra 27. december til og med 1. januar.

* Det er ulovligt at fyre fyrværkeri af resten af året.

* Det er lovligt at opbevare fem kilo NEM (Netto Eksplosivstof Mængde). På fyrværkeriet kan man læse indholdet af NEM.

* Det er ulovligt at købe fyrværkeri for alle under 18 år.

* Personer mellem 15 og 18 må dog købe såkaldt helårsfyrværkeri. Det er blandt andet knaldperler, trækbordbomber og stjernekastere.

* Al fyrværkeri, der sælges i Danmark, skal være CE-mærket. Mærket viser, at producenten har fået testet og godkendt sit fyrværkeri.

Kilde: Borger.dk.

/ritzau/