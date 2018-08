FAKTA: Ørsted forsyner danskerne med elektricitet

Energikæmpen Ørsted er et resultat af en sammenlægning af seks danske energiselskaber.

Ørsted, der tidligere hed Dong Energy, har lagt 3,7 milliarder for et amerikansk landvindselskab.

Samtidig har Ørsted leveret et regnskab, der viser en øget indtjening. Det skriver Ørsted i regnskabet, der er offentliggjort torsdag morgen.

Læs her om den danske energikæmpe:

* Ørsted hed tidligere Dong Energy, men skiftede navn sidste år for at markere overgangen til et nyt fokus udelukkende på vedvarende energi.

* Dong Energy var en sammenlægning af seks danske energiselskaber: Dong, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis Elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning.

* Energikæmpen, som blev dannet i 2006, forsynede danskerne med el og gas, sørgede for elproduktionen på kraftværker og efterforskning og produktion af olie og naturgas.

* Selskabet besluttede sig dog for at sælge olie- og gasforretningen fra for at satse på vedvarende energi i fremtiden.

* Frasalget skete i slutningen af maj sidste år, hvor Ineos indgik en købsaftale med Dong Energy.

* Ørsted har desuden besluttet, at det fra 2023 skal være helt slut med at fyre med kul på selskabets kraftværker.

* Senest har Ørsted besluttet at sælge sin elforretning, sin privatkundeforretning og udendørsbelysning.

* Eldistributionsforretningen – i datterselskabet Radius – har cirka en million elnetkunder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland.

* Administrerende direktør er Henrik Poulsen. Han kom fra TDC og afløste i 2012 Anders Eldrup.

* Dong Energy blev noteret på fondsbørsen i København 9. juni 2016 til en udbudspris på 235 kroner per aktie.

* Børsnoteringen kom på plads efter en dramatisk forhistorie.

* Det vakte nemlig politisk ballade og massiv kritik, da staten i 2014 solgte en del af Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

* SF sad i regering med S og R på det tidspunkt og stemte for salget. Det førte til så megen intern splid i partiet, at SF endte med at træde ud af regeringen.

Kilder: Ritzau, Ørsted.

/ritzau/