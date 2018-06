FAKTA: Overvældende flertal i fagforeninger siger ja til forlig

Flere fagforeninger melder om ja fra mere end 90 procent af stemmerne og rekordhøje stemmeprocenter.

Medlemmerne i fagforeningerne for de offentligt ansatte har stemt om de overenskomstforlig, som deres repræsentanter fik forhandlet hjem i Forligsinstitutionen i et dramatisk forløb, hvor en historisk storkonflikt truede.

Det blev dog til centrale forlig for ansatte i både kommuner, regioner og staten, som nu har været til afstemning blandt fagforeningernes medlemmer.

Fagforeninger på stribe melder om ja fra over 90 procent af de afgivne stemmer, ligesom der flere steder meldes om, at rekordmange medlemmer har stemt.

Få et overblik over udvalgte resultater her:

FOA: 65 procent har stemt. Heraf siger 95,1 procent ja, mens 4,9 procent siger nej.

Dansk Sygeplejeråd: 57,5 procent har stemt. Heraf stemte 91,1 procent ja.

Bupl: 68 procent har stemt. Heraf stemte 94 procent ja.

Danmarks Lærerforening: 77,8 procent har stemt. Heraf stemte 74,6 procent ja, mens 25,4 procent stemte nej.

Socialpædagogerne: 52 procent har stemt. Heraf stemte 93,4 procent ja, mens 6,6 procent stemte nej.

HK Stat: 77,6 procent har stemt. Heraf stemte 94 procent ja.

HK Kommunal: 73,9 procent har stemt. Heraf stemte knap 98 procent ja.

3F Den Offentlige Gruppe: 51,3 procent har stemt.

Teknisk Landsforbund: 75 procent har stemt. Heraf stemte 95 procent ja.

Dansk Metal: 70 procent har stemt. Heraf stemte 90 procent ja.

Kilder: Forbundene.

/ritzau/