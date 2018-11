FAKTA: A.P. Møller - Mærsk begyndte med dampskibe i 1904

I 1904 stiftede A.P. Møller "Dampskibsselskabet Svendborg". Det blev til et verdensomspændende konglomerat.

Olie- og rederigiganten A.P. Møller - Mærsk har onsdag fremlagt regnskab for tredje kvartal 2018.

Her er et overblik over kæmpeselskabet med den berømte, syvtakkede stjerne som logo:

* Koncernen blev grundlagt i 1904 af Peter Mærsk Møller under navnet "Dampskibsselskabet Svendborg."

* I 1912 stiftede A.P. Møller Dampskibsselskabet af 1912 med hjemsted i København.

* A.P. Møller købte sine første fem tankskibe i 1928, hvor et fællesrederi for tank- og linjeskibsdrift blev oprettet.

* De to selskaber (Svendborg og 1912) fusionerede først i 2003 og blev til A.P. Møller - Mærsk A/S.

* Koncernen er i dag vokset til at være repræsenteret i over 130 lande.

* Koncernens hovedkvarter ligger ud til vandet på Esplanaden i København.

* A.P. Møller stod i spidsen for selskabet frem til sin død i 1965. Herefter tog sønnen Mærsk Mc-Kinney Møller over helt frem til 1993, hvor han overlod den daglige ledelse til Jess Søderberg. Mærsk Mc-Kinney Møller fortsatte dog som bestyrelsesformand.

* Samtlige ansatte fik indtil Mærsk Mc-Kinney Møllers død i 2012 et stykke wienerbrød den 13. juli i anledning af hans fødselsdag.

* Koncernens motto "rettidig omhu" blev formuleret af Mærsk Mc-Kinney Møllers far, Arnold Peter Møller, og lyder i sin fulde længde "Intet tab skal os ramme, som ved rettidig omhu kunne afværges."

* Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla har siden sin far Mærsk Mc-Kinney Møllers død været bestyrelsesformand i "A.P. Møller and Chastine Mc-Kinney Møller"-fonden.

* Fonden ejer stemmemajoriteten i Mærsk-gruppen.

* A.P. Møller Mærsk har de senere år arbejdet under en strategi, hvor olierelaterede forretninger skal udfases fra nuværende forretningsmodel.

* Den største energidivision, Maersk Oil, blev i august 2017 solgt til franske Total. Rederiet Maersk Tankers er samtidig blevet solgt til Mærsk-familiens holdingselskab.

* Fremover skal virksomheden hovedsageligt hvile på to ben - rederivirksomheden Maersk Line og havneselskabet APM Terminals.

Kilde: denstoredanske.dk, Mærsk.com, Bloomberg.

/ritzau/