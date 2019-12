FAKTA: Peter Bang og Svend Olufsen startede B&O i 1925

Bang & Olufsen blev grundlagt i 1925 i Struer af to unge ingeniører - Peter Bang og Svend Olufsen.

Siden er det gået op og ned for virksomheden, der producerer lyd- og fjernsynssystemer, og i dag har butikker mange steder i verden.

På det seneste har selskabet ikke haft det nemt, og tirsdag nedjusterede det for fjerde gang inden for samme år sine finansielle forventninger.

Læs mere om hvor designklenodiet stammer fra her:

* Bang Olufsen blev grundlagt i 1925 i Struer af to unge ingeniører, Peter Bang og Svend Olufsen.

* De første produkter var højttalere og mikrofoner. Siden er radioer, grammofoner, TV-apparater, telefoner, stereoanlæg og lydudstyr til biler kommet til.

* Den første store succes kom i 1929, da de to ingeniører fik skabt en radio, der kunne modtage strøm direkte fra stikkontakten i stedet for at være drevet af batterier.

* Bang Olufsen lagde fra begyndelsen vægt på designet, og gennem årene har nogle af selskabets produkter fået ikonstatus. Nogle har været udstillet på kunstmuseet MoMa i New York.

* Op gennem 1960'erne satte selskabet fart på eksporten, og i 1970'erne fik Bang Olufsen for alvor slået sig fast som leverandør til et købestærkt segment.

* Virksomheden har samtidig haft svært ved at tjene penge og har i perioder haft store underskud på bundlinjen. I det seneste fulde regnskabsår, 2018/19, fik B dog sit første reelle overskud i flere år.

* De senere år har Bang Olufsen solgt dele af forretningen fra for igen at koncentrere sig om den klassiske forretning med lyd- og fjernsynssystemer til forbrugerne.

Kilder: Bang Olufsen, Aarhus Universitet, Ritzau.

/ritzau/