FAKTA: PostNord er ejet af den danske og svenske stat

Den nordiske logistikvirksomhed PostNord har tirsdag fremlagt sit regnskab for 2020. Læs mere om PostNord herunder:

* PostNord blev etableret ved sammenlægningen af Post Danmark og det svenske selskab Posten i 2009.

* Ejerskabet af PostNord er fordelt mellem den danske stat (40 procent) og den svenske stat (60 procent).

* Selv om den svenske stat ejer mere af PostNord end den danske stat, så har de to ejere en ligelig stemmefordeling i selskabet (50/50).

* PostNord er en af de største leverandører af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden.

* Selskabet sikrer postservice til både private og virksomheder.

* I 2020 havde PostNord en samlet omsætning på 38,7 milliarder svenske kroner og et resultat efter skat på 1,7 milliarder svenske kroner.

* PostNord håndterede i 2020 i alt 1,4 milliarder breve og andre postforsendelser samt 198 millioner pakker.

* Ved udgangen af 2020 havde PostNord flere end 28.000 fuldtidsmedarbejdere.

Kilde: PostNord.

/ritzau/