FAKTA: Pumpegigant blev grundlagt i en kælder i Bjerringbro

Grundfos med hovedsæde i Bjerringbro er en af de største producenter af pumpeenheder på verdensplan.

Grundfos har mandag offentliggjort tal for 2020, hvor corona betød, at salget tog et skridt tilbage efter rekordåret 2019.

Omsætningen endte på 26,3 milliarder kroner, hvilket er 1,2 milliarder kroner mindre end i 2019, hvor salget var rekordhøjt.

Læs her mere om virksomheden, der især er kendt for at fremstille pumper.

* Pumper fra Grundfos bliver brugt over alt i industrien og erhvervs- og boligejendomme - for eksempel til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

* Virksomhedens grundlægger, Poul Due Jensen, udviklede den første pumpe i kælderen under hjemmet i Bjerringbro.

* Han grundlagde i 1944 Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik, som senere blev til Grundfos.

* I dag er hans barnebarn, der også hedder Poul Due Jensen, topchef i selskabet.

* Poul Due Jensens Fond blev oprettet som en selvstændig institution i 1975.

* Fonden ejer i dag 87,6 procent af virksomheden, mens stifterens familie og en gruppe ansatte ejer resten.

* Grundfos er i dag en af verdens største pumpeproducenter med salg over store dele af verden.

Kilde: Grundfos.

/ritzau/