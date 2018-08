FAKTA: Pumpegigant blev grundlagt i en kælder i Bjerringbro

Grundfos med hovedsæde i Bjerringbro er en af de største producenter af pumpeenheder på verdensplan.

Grundfos' omsætning stiger, men indtjeningen presses af udsving i valutakurser og stigende råvarepriser. Det viser selskabets regnskab for første halvår 2018.

Læs her mere om virksomheden, der især er kendt for at fremstille pumper.

* Pumper fra Grundfos bliver brugt over alt i industrien, erhvervs- og boligejendomme - for eksempel til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

* Virksomhedens grundlægger, Poul Due Jensen, udviklede den første pumpe i kælderen under hjemmet i Bjerringbro. Han grundlagde i 1944 Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik, som senere blev til Grundfos.

* Poul Due Jensens Fond blev oprettet som en selvstændig institution i 1975. Fonden ejer i dag 87,6 procent af virksomheden, medarbejderne 1,8 procent og stifterens familie de resterende 10,6 procent af aktierne i virksomheden.

* Grundfos er i dag en af verdens største pumpeproducenter med salg over store dele af verden.

* Virksomheden har mere end 19.000 ansatte globalt.

