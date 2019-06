FAKTA: Rigmandsbank med få kunder levede fire år

Capinordic blev stiftet i 2006 og gik konkurs i 2010 i kølvandet af finanskrisen. Læs mere her.

Fire tidligere ledelsesmedlemmer af den krakkede bank Capinordic er blevet mødt af et krav om erstatning for tab på uforsvarlige lån op til finanskrisen.

Det oplyser Finansiel Stabilitet, der overtog Capinordic efter bankens krak i 2010.

I forvejen er bankens tidligere formand, direktør og et bestyrelsesmedlem blevet dømt til at betale 89 millioner kroner for at have givet lån med ringe sikkerhed.

Her følger en oversigt over Capinordics levetid:

* Capinordic Bank blev stiftet i 2006 og erklæret konkurs 11. februar 2010.

* Det statslige selskab Finansiel Stabilitet, der rydder op i kriseramte bank, overtog Capinordic. Der blev konstateret tab på 1,3 milliarder kroner.

* Udlån var den væsentligste årsag til bankens økonomiske sammenbrud. Det konkluderede en advokatundersøgelse i august 2010.

* I 2015 blev de tre ledende bankfolk dømt til at betale erstatning for at have ydet ni konkrete uansvarlige lån. Dommen blev stadfæstet i Højesteret i 2019. De skal betale 89 millioner plus løbende renter.

* De tre bankfolk blev frikendt for hovedanklagen om generel uansvarlig bankdrift.

* Capinordic omtales ofte som rigmandsbanken, fordi den havde velhavende kunder.

* Capinordic havde i sin levetid omkring 40 kunder. 20 af dem gik konkurs.

Kilder: DR, Børsen, Ritzau.

