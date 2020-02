FAKTA: Rydning af regnskov er skidt for miljøet

Hovedparten af den danske import af soja er konventionelt dyrket og truer regnskoven, konkluderer ny rapport.

Det konkluderer en ny rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

* Danmark importerede i 2018 cirka 1,8 millioner ton soja, heraf 1,7 millioner ton sojaskrå, som blandt andet bruges til svinefoder.

* 71 procent af den importerede soja stammer fra konventionel sojaproduktion.

* 20 procent er soja, der er certificeret gennem såkaldte RTRS-kreditter, mens de resterende 9 procent lever op til den europæiske foderindustris retningslinjer for indkøb af soja.

* Danmark importerer store mængder af den proteinholdige bønne fra Brasilien, Argentina, Paraguay og Bolivia, herunder i naturområderne Amazonas, Carradoen og Gran Chaco, hvor man rydder naturområder for at opdyrke jorden.

* Det vurderes, at afskovning i troperne alene står for 20 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og at den globalt set er skyld i næsten en tredjedel af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser.

* Når en skov ryddes, reduceres jordens evne til at binde kulstof, ligesom afskovning også går ud over biodiversiteten, fordi dyr- og planters levesteder ødelægges.

* I perioden august 2018 til juli 2019 anslås det, at over en million hektar skov er ryddet alene i Amazonas. Det er det højeste niveau siden 2010.

Kilde: Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

/ritzau/