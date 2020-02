FAKTA: Så mange har mere end 250.000 kroner i banken

Hvis alle banker indførte samme loft for negative indlånsrenter som Jyske Bank, ville en del blive påvirket.

Fra 1. maj skal der betales negativ rente for at have mere end 250.000 kroner stående i Jyske Bank.

Hvis alle banker indførte negative renter og satte loftet ved 250.000 kroner, ville mere end 700.000 bankkunder blive berørt.

Se her, hvor mange personer der har mere end 250.000 kroner stående i banken:

* 250.000-299.999: 124.177.

* 300.000-349.999: 94.865.

* 350.000-399.999: 74.669.

* 400.000-449.999: 60.112.

* 450.000-499.999: 48.339.

* 500.000-749.999: 148.699.

* 750.000-999.999: 69.122.

* 1.000.000-1.999.999: 80.310.

* 2.000.000-7.499.000: 27.743.

* 7.500.000-9.999.999: 794.

* 10.000.000-24.999.999: 931.

* 25.000.000 og over: 225.

- I alt 729.986 personer.

(Tallene er fra ultimo 2018)

Kilde: Danmarks Statistik.

/ritzau/