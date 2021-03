FAKTA: Så mange oplever svindel med netbank

Flere bliver udsat for svindel via netbank, men tyvene slipper i gennemsnit afsted med mindre per gang.

Der har de seneste år været en stigning i antallet af bankkunder, der bliver udsat for svindel via netbank.

Her er en oversigt overudviklingen de seneste år:

2020: 1970 sager - 54,5 millioner kroner.

2019: 1452 sager - 52 millioner kroner.

2018: 997 sager - 14,2 millioner kroner.

Kilde: Finans Danmark.

/ritzau/