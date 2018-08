FAKTA: Så farlige er cigaretter

Netto har som den første kæde skjult alle cigaretter. Det har mindsket salget af den sundhedsskadelige tobak.

Netto har skjult alle cigaretter. Det har mindsket salget med omkring 5 procent. Indsatsen kommer som en del af en kampagne om at skabe en røgfri generation i 2030.

Kampagnen er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Den har støtte fra regeringen og tager afsæt i WHO's rammekonvention om tobak.

Cigaretter er nemlig voldsomt sundhedsskadelige og giver hvert år tusinder af dødsfald, der kunne være undgået.

Læs mere her om cigaretters skadevirkninger.

* Antallet af solgte cigaretter per indbygger steg i 2017 med 5,6 procent til 1065 styk.

* Salget af cigaretter per indbygger toppede i 1982 på 1570 styk om året. Efter et fald gennem 1990'erne til omkring 1200 steg det igen fra årtusindskiftet og nåede kort før finanskrisen 1516 styk. Herefter faldt salget mærkbart til 994 cigaretter per indbygger i 2014.

* 2016 røg 16 procent af danskerne hver dag, mens 5 procent røg hver uge eller sjældnere.

* Hvert år dør omkring 13.600 danskere af rygning.

* Rygning øger risikoen for mere end 15 forskellige kræftformer.

* Rygning kan give kræft i lunger, luftrør, bronkier, mundhule, læber, næsehule, svælg, strubehoved, spiserør, mave, lever, bugspytkirtel, nyrer, nyrebækken, urinledere, blære, tyk- og endetarm, livmorhals og æggestokke. Samtidig øger rygning risikoen for leukæmi.

* Rygning øger risikoen for slagtilfælde, hjerte-kar-sygdom, diabetes, KOL, lungebetændelse, tuberkulose, astma, øjensygdomme, leddegigt, hoftebrud og nedsat fertilitet hos kvinder.

* Rygere dør omkring 8-10 år tidligere, end de ville have gjort, hvis ikke de røg.

* Tobaksafgifter gav i 2016 7,1 milliarder kroner til statskassen.

Kilder: Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik,

/ritzau/