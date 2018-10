FAKTA: Så meget samarbejder CBS med Danske Bank

Copenhagen Business School stopper al fremtidigt samarbejde med Danske Bank. Læs her, hvad samarbejdet er nu.

Oven på Danske Banks store hvidvasksag, hvor op til 1500 milliarder kroner passerede igennem bankens estiske filial uden nævneværdig kontrol, har CBS besluttet at stoppe al fremtidigt samarbejde med Danske Bank.

Det vil ske, indtil en ny ledelse er på plads, og CBS er overbevist om, at den tager sagen alvorligt og genskaber omverdenens tillid til banken.

- Selvom direktionen ser med stor alvor på sagen, er CBS som offentlig institution nødt til at overholde sine nuværende kontraktlige forpligtelser med Danske Bank. De nuværende samarbejder vil derfor fortsætte, skriver CBS på sit intranet.

Læs her om, hvordan CBS for nuværende samarbejder med Danske Bank.

* Bankforbindelse:

Danske Bank er CBS's bank.

* Forskningsprojekter:

Der er samarbejder - hvor Danske Bank er involveret - for samlet 23,5 millioner kroner. Omkring 10 millioner af dem kommer fra Danske Bank.

Forskningssamarbejder handler blandt andet om støtte til "Nordic Finance and the Good Society", "Compliance and Risk Management" og et professorat i Digitalisering.

* Personer:

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, er adjungeret professor på CBS. Det er en ulønnet stilling.

* Corporate Partnership:

Danske Bank har et partnerskab med CBS. Betegnelsen dækker over firmaer, der har "et højt niveau" af engagement med CBS.

Det giver blandt andet ret til at have sit logo i auditorier.

Kilder: CBS

/ritzau/