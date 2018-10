FAKTA: Sådan skal Finanstilsynet vurdere nye finansbosser

Finanstilsynet vurderer nye direktører i danske pengeinstitutter. Læs her, hvad nye bosser skal leve op til.

Finanstilsynet skal ifølge de såkaldte "Fit and Proper"-regler vurdere direktører og chefer i den finansielle sektor.

Onsdag skriver Danske Bank, at man efter tilbagemeldinger fra Finanstilsynet har valgt ikke at fortsætte med ansøgningen for Jacob Aarup-Andersen, som banken ellers gerne havde set som ny topmand.

Læs mere om, hvad direktører og chefer skal leve op til her.

* Reglerne er del af Loven om Finansiel Virksomhed paragraf 64 og paragraf 313.

* De beskriver krav til "egnethed og ærlighed" hos chefer. Virksomheden skal selv indsende information til Finanstilsynet, der så vurderer kandidaten ud fra reglerne.

* Vurderingen skal blandt andet lægge vægt på "hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor".

* Reglerne foreskriver, at "et medlem af bestyrelsen eller direktionen i en finansiel virksomhed" skal:

- Have tilstrækkelige viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne udøve sit hverv.

- Have et tilstrækkeligt godt omdømme og udvise hæderlighed, integritet og uafhængighed.

- Må ikke være konkurs, under rekonstruktion eller gældssanering.

- Må ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis det betyder, at vedkommende ikke kan varetage sit job betryggende.

- Have påført virksomheden tab eller risiko for tab.

- Skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage sit hverv som direktør eller bestyrelsesmedlem i den pågældende virksomhed.

Kilder: Finanstilsynet, Lov om Finansiel Virksomhed.

/ritzau/