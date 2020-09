FAKTA: Sådan har beskæftigelsen udviklet sig under corona

Beskæftigelsen under coronakrisen led det største knæk i april. Se udviklingen måned for måned her.

Beskæftigelsen på det danske arbejdsmarked er faldet de seneste fem måneder, hvor coronaudbruddet har sat et solidt aftryk på landet.

Her kan du se udviklingen i beskæftigelsen måned for måned:

Marts: -15.606.

April: - 54.279.

Maj: - 11.046.

Juni: +10.209.

Juli: +15.064

Samlet for de fem måneder: -55.658.

Kilde: Danmarks Statistik. Tallene er sæsonkorrigerede.

/ritzau/