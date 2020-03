FAKTA: Sådan har udviklingen i ledighed været under coronudbrud

Indsatsen for at inddæmme spredning af corona er blevet fulgt af en stigende ledighed. Se udviklingen her.

Lørdag er der for første gang siden 10. marts færre end normalt, der har meldt sig ledige. Det kommer efter en periode på over to uger, hvor ledigheden er vokset med tre til fire gange så meget som de seneste år.

Her kan du se, hvor mange der har meldt sig som ledige i den seneste uge. I parentes er et gennemsnit for samme ugedag i samme uge de seneste fem år.

* 22. marts: 851 personer (288 personer).

* 23. marts: 5834 personer (1468 personer).

* 24. marts: 3134 personer (1158 personer).

* 25. marts: 2700 personer (1157 personer).

* 26. marts: 2577 personer (1110 personer).

* 27. marts: 2110 personer (1495 personer).

* 28. marts: 508 personer (627 personer).

Samtidig føres der også statistik over, hvor mange der afmelder sig som ledige. Der er dog mange årsager til, at personer afmelder sig som ledige. Og det er langt fra dem alle sammen, der afmelder sig, fordi de har fået et job.

I 2020 har det i 38 procent af tilfældene været, fordi den ledige har fået nyt job.

Derudover kan personer påbegynde uddannelse, blive syge, gå på barsel eller gå på pension eller efterløn.

Derfor kan man ikke sige præcis, hvor mange flere der står uden lønindkomst baseret på tallene af til- og frameldte.

Men her kan du se udviklingen i antallet af personer, der har afmeldt sig som ledige:

* 22. marts: 362 personer.

* 23. marts: 422 personer.

* 24. marts: 1316 personer.

* 25. marts: 1275 personer.

* 26. marts: 1135 personer.

* 27. marts: 963 personer.

* 28. marts: 696 personer.

Kilder: Jobindsats og Beskæftigelsesministeriet.

