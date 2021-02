FAKTA: Sådan tjener Amazon sine penge

De fysiske forretninger har fået konkurrence til deres hår af virtuelle butikker med Amazon i spidsen.

I 1994 kunne man for første gang købe bøger via sin computer gennem Amazon. Køberen behøvede ikke gå i en boghandel men kunne bestille sin bog og få den leveret til døren.

Siden har Amazon udvidet og sælger i dag meget mere end blot bøger.

Her kan du læse, hvordan Amazon-forretningen kører rundt:

* Amazon sælger i dag varer på lige fod med store detailkæder i USA. Man kan købe elektronik, bøger, dagligvarer, sportsudstyr, tøj, skønhedsprodukter og ting til køkken og hjem.

* Kernen i Amazons forretning er salget af detailvarer, som står for omkring halvdelen af omsætningen.

* Men Amazon fungerer også som en virtuel markedsplads for andre, der ønsker at sælge deres varer. Amazon tager en del af prisen. Det udgør omkring 20 procent af Amazons omsætning.

* Derudover tilbyder Amazon også it-tjenester. Det er eksempelvis såkaldt cloud-computing. Det kan være dataopbevaring, hvor store mængder data ikke er gemt på en server, men kan tilgås på internettet. Her kommer lidt over ti procent af Amazons omsætning.

* Derudover tjener Amazon penge på en række andre områder.

* Amazon har bevæget sig ind på markedet for dagligvarer. I 2017 købte Amazon dagligvarekæden Whole Foods, der har omkring 500 fysiske butikker i USA. Det giver mulighed for at bestille varer online og få dem leveret til døren.

* Amazon har også taget handsken op og har udfordret Netflix som streamingtjeneste. Den del af forretningen hedder Amazon Prime.

* Amazon Prime fungerer som et abonnement, hvor kunder betaler for hurtig levering og adgang til musik og film på nettet.

Medlemsskaren er anslået til at være på den gode side 150 millioner mennesker og voksende. Amazon producerer også sine egne film og serier.

* Amazon er også så småt begyndt at tjene penge på reklamerne på hjemmesiderne. Omsætningen udgør dog kun en mindre del af indtægterne.

* Amanzon nåede sidste år en milepæl, da antallet af ansatte rundede en million. Antallet af ansatte er næsten fordoblet på to år.

* Amazon-grundlægger Jeff Bezos har i flere år været verdens rigeste, men han blev i januar overhalet af Elon Musk, stifteren af Tesla.

Kilder: Forbes, Amazon, Fortune Magazine, Business Insider.

/ritzau/