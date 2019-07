FAKTA: Sådan tjener Microsoft sine penge

Microsoft var verdens første it-gigant. Det er stadig enormt og tjener penge på alt fra servere til spil.

Microsoft er et af verdens største it-selskaber. Det revolutionerede computere i 1990'erne med styresystemet Windows, der gjorde det markant lettere at bruge en computer.

Siden da har Microsoft spredt sig bredt ud inden for it og laver nu alt fra spillekonsoller til udlejning af datacentre.

Klassiske produkter som Office-pakker og Windows er dog stadig noget af det mest indbringende for koncernen.

Microsoft er delt op i tre divisioner:

* Productivity and Business processes

Divisionen omsatte for 41,2 milliarder dollar - 274,3 milliarder kroner - i finansåret 2018/19.

Her sælger Microsoft licenser til og pakker med Office 365 til både private og selskaber. Det er samlingen af kendte programmer som Word, Excel og Publisher.

Over de seneste år er Microsoft gået fra at sælge eksempelvis en udgave af Word til at sælge et abonnement på programmet. Det øger den samlede indtjening og gør den mindre svingende.

Eksempelvis koster Office 365 til private nu 799 kroner om året. Tidligere betalte kunder et engangsbeløb og modtog opdateringer gratis.

I divisionen ligger også indtægter fra LinkedIn, Skype, mailprogrammet Outlook og flere andre.

* Intelligent Cloud

Divisionen omsatte for 39,0 milliarder dollar - 259,7 milliarder kroner - i finansåret 2018/19.

Divisionen dækker over salg af serverprodukter og cloud-servicer.

Servere er de bagvedliggende systemer, der forbinder computere på eksempelvis arbejdsplader.

Cloud-servicer dækker over, at Microsoft opbevarer data og står for processer på egne datacentre. Kunder kan så tilgå deres data via internettet.

Det sker blandt andet gennem produktet Azure.

* More Personal Computing

Divisionen solgte for 45,7 milliarder dollar eller 304,3 milliarder kroner i finansåret 2018/19. Det gør den til Microsofts største division.

Divisionen dækker over en myriade af produkter, hvor det største dog er det klassiske styresystem til pc'er - Windows.

Divisionen dækker også over hardware som tablets, tilbehør til computere og spillestationen Xbox.

Det er også her, reklameindtægter fra søgemaskinen Bing ligger.

Kilder: Microsoft.com, Microsoft.dk