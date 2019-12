FAKTA: Sådan undgår du at blive svindlet af it-kriminelle

Man skal som udgangspunkt aldrig dele fortrolige data med andre. Læs her mere om at beskytte sig på nettet.

Ifølge Finans Danmark har it-kriminelle i årets første ni måneder stjålet 24 millioner kroner fra danskerne.

Det er en del mere end de 14 millioner kroner, som svindlerne stjal i hele 2018.

Her er en række råd til at undgå at blive svindlet på nettet:

* Svindlere forsøger at franarre personer deres fortrolige data som eksempelvis NemID-oplysninger. Uden dem kan de kriminelle nemlig ikke få adgang til ens bankkonti.

* Derfor skal man som tommelfingerregel aldrig udlevere sine fortrolige data til nogen - ej heller til personer, som foregiver, at de ringer fra ens bank.

* Frem for at stole på vedkommende, der ringer til en, så kan det være smartest at lægge på og derefter ringe sin bank op.

* På den måde sikrer man sig, at man reelt taler med banken og ikke en svindler, som foregiver at ringe på vegne af banken.

* Skulle det ske, at man kommer til at dele sine oplysninger med en svindler, så skal man hurtigst muligt kontakte sin bank.

* Banken kan herefter spærre ens bankkonti, så der ikke kan trækkes penge fra dem. Derudover kan banken forsøge at tilbageføre de penge, der måtte være blevet trukket.

* Svindlere forsøger også at indhente fortrolige oplysninger fra folk på e-mail eller sms.

* Her gælder de samme forhold som ved telefonopkald. Man skal ikke udlevere fortrolige oplysninger til nogen, og stoler man ikke på personen, der kontakter en, så skal man ikke svare vedkommende.

Kilder: Finans Danmark, Ritzau.

/ritzau/