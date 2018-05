FAKTA: SAS er et skandinavisk samarbejdsprojekt

Luftfartsselskabet SAS har onsdag leveret regnskab for første halvår. Læs her mere om selskabet.

SAS har onsdag leveret regnskab for første halvår, der dækker over perioden november til og med april. Det viste gode takter, på trods af at brændstof og dollar er blevet dyrere.

Læs her mere om SAS, der er ejet af de Danmark, Norge og Finland:

* Luftfartsselskabet SAS blev grundlagt i 1946 ved en sammenlægning af de nationale luftfartsselskaber i Danmark, Norge og Sverige. Selskabet kunne altså fejre 70-års fødselsdag i 2016.

* Første tur gik til New York 17. september 1946. Turen tog 25 timer, og det var nødvendigt at gøre tre stop på vejen for at tanke.

* I dag har SAS mere end 800 daglige afgange. Selskabet flyver mere end 29 millioner passagerer om året til over 100 destinationer i verden.

* SAS har 161 fly i drift. Fra 2019 tilføjes yderligere otte fly.

* I 2018 har luftfartsselskabet bestilt 50 nye fly af typen Airbus A320neo, som leveres i perioden fra 2019 til 2023.

* SAS er delvist ejet af private investorer og delvist ejet af den danske, norske og svenske stat.

* Både den svenske og norske stat har mandat til at sælge ud af SAS-aktierne og har erklæret, at de ikke ser sig som langsigtede ejere af selskabet.

* Tidligere har også danske regeringer luftet salgstanker, men i oktober 2016 slog daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) fast, at regeringen ikke havde aktuelle planer om at sælge ud af den danske andel af SAS.

* Selskabet har de senere år haft store økonomiske problemer, men har kæmpet for at få økonomien på ret kurs med flere spareplaner.

* Det har gjort en stor forskel, og SAS har nu i flere år været overskudsgivende.

Kilder: SAS og Ritzau.