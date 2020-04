FAKTA: SAS er født som skandinavisk samarbejdsprojekt

SAS er presset økonomisk af coronavirusset. 5000 medarbejdere mister nu deres arbejde.

SAS har tirsdag varslet, at selskabet vil afskedige lidt under halvdelen af sine medarbejdere på grund af coronakrisen.

Afskedigelserne kommer til at ramme op til 5000 medarbejdere - 1700 i Danmark.

Læs mere om SAS her:

* SAS blev grundlagt i 1946 ved en sammenlægning af de nationale luftfartsselskaber i Danmark, Norge og Sverige.

* Første tur gik til New York 17. september 1946. Turen tog 25 timer, og det var nødvendigt at gøre tre stop på vejen for at tanke.

* Før coronakrisen havde SAS mere end 800 daglige afgange, og om året fløj selskabet omkring 30 millioner passagerer til over 125 destinationer i verden.

* Coronakrisen har dog givet et stort dyk i antallet af afgange og passagerer, og det har naturligt nok gjort ondt på SAS' økonomi.

* I marts fløj selskabet eksempelvis med omkring en million passagerer. Det var cirka 60 procent færre passagerer end i samme måned året før.

* Sverige og Danmark ejer 29 procent af aktierne i SAS. Tidligere har den norske stat også været aktionær.

* SAS havde ved udgangen af januar lidt over 10.000 fuldtidsansatte.

Kilder: SAS og Ritzau.