FAKTA: SAS er født som skandinavisk samarbejdsprojekt

Besparelser og økonomiske indsprøjtning skal sikre, at SAS kan holde sig flyvende efter coronakrisen.

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS skal frem mod 2022 spare 2,8 milliarder kroner som led i en redningsplan, der skal holde selskabet flyvende efter coronakrisen, der har ramt hele branchen hårdt.

Planen betyder også, at både den svenske og danske stat øger sine ejerandele. I alt skal planen sikre, at SAS får 8,5 milliarder kroner i kassen.

Læs mere om SAS her:

* SAS blev grundlagt i 1946 ved en sammenlægning af de nationale luftfartsselskaber i Danmark, Norge og Sverige.

* Første tur gik til New York 17. september 1946. Turen tog 25 timer, og det var nødvendigt at gøre tre stop på vejen for at tanke.

* Før coronakrisen havde SAS mere end 800 daglige afgange, og om året fløj selskabet omkring 30 millioner passagerer til over 125 destinationer i verden.

* Coronakrisen har dog givet et stort dyk i antallet af afgange og passagerer, og det har naturligt nok gjort ondt på SAS' økonomi.

* I marts fløj selskabet eksempelvis med omkring en million passagerer. Det var cirka 60 procent færre passagerer end i samme måned året før.

* Sverige og Danmark ejer 29 procent af aktierne i SAS. Tidligere har den norske stat også været aktionær.

* SAS havde før coronakrisen i alt 13.000 ansatte. Det er dog inklusive deltidsansatte. Opgjort i fuldtidsstillinger havde selskabet samlet 11.000 stillinger.

Kilder: SAS.