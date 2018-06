FAKTA: SAS var et skandinavisk samarbejdsprojekt

Luftfartsselskabet SAS har onsdag sagt farvel til den norske stat, som har solgt alle aktier i selskabet.

Onsdag har det norske erhvervsministerium meddelt, at Norge har solgt alle sine 37,8 millioner aktier i luftfartsselskabet SAS. Det er knap ti procent af aktierne i SAS.

Læs her mere om SAS, der hidtil har været ejet af blandt andet Danmark, Norge og Sverige:

* Luftfartsselskabet SAS blev grundlagt i 1946 ved en sammenlægning af de nationale luftfartsselskaber i Danmark, Norge og Sverige. Selskabet kunne fejre 70-års fødselsdag i 2016.

* Første tur gik til New York 17. september 1946. Turen tog 25 timer, og det var nødvendigt at gøre tre stop på vejen for at tanke.

* I dag har SAS mere end 800 daglige afgange. Selskabet flyver mere end 29 millioner passagerer om året til over 100 destinationer i verden.

* SAS har 161 fly i drift. Fra 2019 tilføjes yderligere otte fly.

* I 2018 har luftfartsselskabet bestilt 50 nye fly af typen Airbus A320neo, som leveres i perioden fra 2019 til 2023.

* Også den svenske stat har mandat til at sælge ud af SAS-aktierne og Sverige har erklæret, at de ikke ser sig som langsigtede ejere af selskabet.

* Tidligere har også danske regeringer luftet salgstanker, men i oktober 2016 slog daværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) fast, at regeringen ikke havde aktuelle planer om at sælge ud af den danske andel af SAS.

* Selskabet har de senere år haft store økonomiske problemer, men har kæmpet for at få økonomien på ret kurs med flere spareplaner.

* Det har gjort en stor forskel, og SAS har nu i flere år været overskudsgivende.

Kilder: SAS og Ritzau.