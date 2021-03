FAKTA: SMV'er kan låne til momsbetaling for 64 milliarder

SMV'er, der ikke kan betale udskudt moms 1. marts, skal betale renter, indtil de får et lån bevilget.

Folketinget vedtog i februar en ny momslåneordning, der betyder, at små og mellemstore virksomheder (SMV) kan låne et rentefrit beløb.

Beløbet svarer til den momsbetaling for 2020, som virksomhederne skulle have indberettet og betalt senest mandag 1. marts.

Skatteministeriet har estimeret, at disse virksomheder samlet står til at skulle betale op mod knap 64 milliarder kroner i moms mandag.

På grund af coronakrisen har mange SMV'er imidlertid ikke haft indtjening, og nogle virksomheder kan derfor ikke betale momsen uden hjælp.

Virksomhederne kan i perioden 17. marts til 14. april derfor ansøge om et lån, som skal betales tilbage senest 1. februar 2022.

Fra 1. marts og frem til, at lånet er bevilget, skal virksomhederne betale en rente på 0,7 procent for den manglende momsbetaling, har Skatteministeriet oplyst til Berlingske.

Derudover kan virksomhederne blive pålagt at skulle betale et rykkergebyr på 65 kroner.

De små virksomheder kan ansøge om at låne et beløb, der svarer til det, som de har indberettet rettidigt i moms for første og andet halvår i 2020.

De små virksomheder er dem, der har en samlet omsætning på under fem millioner kroner årligt.

De mellemstore virksomheder kan ansøge om et beløb, der svarer til det, de har indberettet rettidigt i moms for tredje og fjerde kvartal i 2020.

Disse virksomheder er typisk nyregistrerede virksomheder og virksomheder med en årlig omsætning på mellem fem millioner kroner og 50 millioner kroner.

Det er kun muligt at søge om et lån, der dækker begge afregningsperioder, ikke kun for den ene periode.

En række betingelser skal være opfyldt, for at virksomheder kan få bevilget et lån. Herunder at virksomheden ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.

Kilde: skat.dk

/ritzau/