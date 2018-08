FAKTA: Smykkegigant startede med én butik i Danmark

Pandora blev startet i 1982 af et dansk ægtepar med en enkelt smykkebutik i København. Siden gik det stærkt.

Smykkegiganten Pandora har en tung dag på børsen tirsdag, hvor aktierne falder voldsomt.

Smykkeproducenten, der startede i det små, har måttet skuffe investorerne med en nedjustering.

Læs om smykkeselskabet her:

* Pandoras smykker sælges i dag i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via forhandlere og mere end 2400 konceptbutikker.

* Pandoras kerneprodukt er armbånd og vedhæng, der kan sidde på dem.

* I 2017 producerede Pandora 117 millioner smykker.

* Selskabet har over 25.000 medarbejdere. En stor del af dem arbejder i Gemopolis i Thailand, hvor Pandoras smykker fremstilles.

* Senest har selskabet også åbnet produktion i Lamphun i det nordlige Thailand.

* Historien om Pandora begyndte i 1982 i København. Her åbnede ægteparret Winnie og Per Enevoldsen en smykkebutik.

* Hovedkontoret ligger fortsat i hovedstadsområdet.

* Pandoras omsætning er vokset massivt i de senere år. Men selskabet har også været igennem markante nedjusteringer og voldsomme kursfald siden børsnoteringen i oktober 2010.

* Værst gik det i august 2011, da Pandora fremlagde et halvårsregnskab med en kraftig nedjustering. Det udløste et fald i aktiekursen på over 70 procent, så en aktie kunne erhverves for 35 kroner.

* Efterfølgende har Pandora haft held med at vende udviklingen blandt andet ved at satse på et bredere produktgrundlag. Aktiekursen er mangedoblet siden bunden i 2011.

* I 2017 var omsætningen vokset til over 22 milliarder kroner. Det er omkring tre gange så meget som i 2012.

* I august 2018 må selskabet igen nedjustere overraskende. Det sender aktien ned med over 15 procent.

Kilder: Pandora, Ritzau.

/ritzau/