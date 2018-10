FAKTA: Storbritannien har stor betydning for dansk økonomi

Hvis Storbritannien forlader EU uden aftale om frihandel, kan det ramme dansk økonomi.

EU og Storbritannien er ikke blevet enige om en aftale for, hvordan briterne skal forlade det europæiske samarbejde i marts 2019.

Storbritannien er et vigtigt eksportmarked for Danmark, og når landet forlader det indre marked, kan det få betydning for samhandlen.

Læs mere om Danmarks handel med Storbritannien her:

* Storbritannien er Danmarks fjerdestørste eksportmarked efter Tyskland, USA og Sverige.

* Eksporten af varer og tjenester var sidste år på 91 milliarder kroner. Det er blandt andet fødevarer og medicinalprodukter. Det svarede til cirka syv-otte procent af den samlede eksport.

* Danmark importerede sidste år varer for 78 milliarder kroner fra Storbritannien.

* Danske virksomheder har 782 datterselskaber i Storbritannien, der har 91.500 ansatte.

* Britiske virksomheder har 602 datterselskaber i Danmark med 32.000 ansatte.

Kilder: Danmarks Statistik.

/ritzau/