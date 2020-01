FAKTA: Svin og småkager bliver hårdest ramt af straftold

Dansk Industri har regnet på, hvilke danske varer der bliver ramt af øget straftold fra amerikansk side.

Siden midten af oktober har USA pålagt en straftold på 25 procent af primært fødevarer fra Danmark.

I januar øges omfanget af amerikanernes straftold, så den danske eksport bliver ramt for yderligere 1,4 milliarder kroner. Det bringer det samlede beløb op på 1,8 milliarder kroner.

Her er et overblik over, hvilke danske varer der især står til at blive hårdt ramt:

* Svinekød: 861 millioner kroner.

* Småkager: 293 millioner kroner.

* Fisk (laks, krabber og sild): 95 millioner kroner.

* Mejerivarer: 46 millioner kroner.

* Forskellige metalvarer: 28 millioner kroner.

* Tøj og tekstiler: 9 millioner kroner.

Kilde: Dansk Industri.

/ritzau/