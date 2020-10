FAKTA: Terma sælger forsvarsudstyr for milliarder

Terma er politianmeldt for at have solgt militært udstyr til brug i krigen i Yemen. Læs mere om selskabet her.

Den danske virksomhed Terma er blevet politianmeldt for at have trodset et forbud mod at eksportere militært udstyr til brug i krigen i Yemen.

Læs her mere om, hvem Terma er:

* Terma er etableret i 1949 og har hovedkvarter i Lystrup uden for Aarhus.

* Selskabet har fire forretningsområder: luftfart, rumfart, overvågning og missilsystemer samt support og services.

* Noget af det, som Terma blandt andet producerer, er forsvarsudstyr. Det kan eksempelvis være avancerede overvågningsradarer.

* Herhjemme er Terma en af de absolut største producenter af forsvarsudstyr.

* Selskabet eksporterer sine produkter til en lang række lande verden over.

* I regnskabsåret 2019/20 omsatte Terma for 1,9 milliarder kroner.

* Ved udgangen af samme år havde Terma ordrer liggende for 3,2 milliarder kroner.

* I 2019/20 lød Termas overskud på 94 millioner kroner.

* Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte blev i 2019/20 opgjort til 1521.

* Terma er ejet af den erhvervsdrivende fond Thomas B. Thriges Fond.

Kilder: Terma og CVR-registret.

/ritzau/