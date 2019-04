FAKTA: Ting til ti kroner er blevet en milliardforretning

Flying Tiger Copenhagen startede i 1988 og har i dag næsten 1000 butikker. Læs mere her.

Butikskæden Flying Tiger skal have ny direktør, da Mette Maix har valgt at stoppe efter knap to år på posten.

Fremover bliver det Martin Jermiin, som skal stå i spidsen for Tiger-kæden, der har små 1000 butikker på verdensplan.

Her følger en oversigt over Flying Tiger:

* Flying Tiger blev stiftet i 1988 af Lennart Lajboschitz under navnet Zebra.

* I 1995 åbnede den første Tiger-butik i København. Varelagret kom fra restlagre, og alt kostede ti kroner. Butikkerne sælger alt fra neglefile til kladdehæfter og chokoladebarer.

* I år 2000 har Flying Tiger 38 butikker i Danmark, og året efter åbner den første i udlandet i Reykjavik, Islands hovedstad.

* Siden er konceptet blevet udviklet, og i dag kan priserne i sortimentet også være over de ti kroner, men dog fortsat i den lave ende af prisskalaen.

* I 2012 sælger Lennart Lajboschitz kæden til kapitalfonden EQT for 1,5 milliarder kroner. Han beholdt dog en del af aktierne og blev i ledelsen frem til 2015, men er stadig en del af bestyrelsen i dag.

* I 2015 åbner butik nummer 500 i Notting Hill i London.

* I februar 2019 har Flying Tiger butikker i 30 lande - i alt knap 1000 butikker på verdensplan. Selskabet varsler, at åbninger af nye butikker bliver sat i bero, da indtjeningen i de eksisterende ikke er god nok og skal op i gear.

