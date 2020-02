FAKTA: Transportansatte får mere i løn og ekstra barsel

Transportansatte kan med ny aftale se frem til flere penge i måneden. Læs her, hvordan det fordeler sig.

3F og Dansk Industri er nået til enighed om en ny overenskomst, der sætter rammerne for 40.000 ansatte på transportområdet.

Læs her, hvad de transportansatte kan se frem til med den nye aftale:

* Timeløn: Normaltimelønnen stiger 3,20 kroner per time 1. marts 2020, 3,20 kroner per time 1. marts 2021 og 3,15 kroner per time 1. marts 2022. Heraf kan 0,50 kroner af lønstigningen hvert år udmøntes via lokale lønforhandlinger.

* Frit valg: Den særlige konto, der sikrer hver enkelt ansat frit valg mellem pension, frihed eller udbetaling som løn, hæves fra fire til syv procent af lønnen. Det sker med 1,0 procent 1. marts 2020, 1,0 procent 1. marts 2021 og 1,0 procent 1. marts 2022.

* Øget frihed i arbejdslivet: Brug af særlig konto til frihed i arbejdslivet udvides til ret til fravær ved barnets anden sygedag, og når barnet skal til lægen.

* Tillæg: Genetillæg stiger 1,6 procent 1. marts 2020, 1,6 procent 1. marts 2021 og 1,6 procent 1. marts 2022.

* Lærlinge: Lønnen til lærlinge hæves med 1,7 procent 1. marts 2020 og samme sats i 2021 og 2022. Samtidig får lærlinge ret til pensionsindbetaling, fra de fylder 18 år i stedet for den dag, de fylder 20 år.

* Løn under sygdom: Perioden med sygeløn til ansatte forøges fra 56 til 70 dage. Medarbejdere med over tre års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, de har ret til sygeløn.

* Udvidet forældreorlov: Forældreorlov tilføjes tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder. Det betyder i alt 16 ugers forældreorlov.

* Planlagt uddannelse: Ansatte får nye muligheder for fleksibel planlægning af uddannelse i samarbejde med virksomhederne. Fyrede får bedre muligheder for uddannelse ved opsigelse.

Kilde: Fagforbundet 3F.

/ritzau/