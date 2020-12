FAKTA: Tre firmaer har allerede et datacenter i Danmark

Apple, Facebook og Google har alle datacentre i landet. Microsoft bliver første firma med centre på Sjælland.

Microsoft har mandag offentliggjort planer om at etablere en datacenterregion på Sjælland. En datacenterregion består af flere datacentre, der er forbundet.

En række andre store it-selskaber har allerede et datacenter i Danmark. Få et overblik her:

* Facebook: Har et datacenter i Odense på 56.000 kvadratmeter. Centret blev taget i brug i september 2019. Facebook har annonceret, at centrets to bygninger i 2023 bliver suppleret af en tredje bygning.

* Google: I november åbnede Google et datacenter i Fredericia. Centret er, ligesom det Microsoft annoncerede mandag, CO2-neutralt. Det bliver drevet af fem solparker i landet og er - ifølge Google selv - et af de grønneste i verden målt på antal timer med direkte grøn strøm.

* Apple: Åbnede gradvist for sit datacenter i Foulum uden for Viborg i september. I første omgang har Apple opført en ud af flere mulige serverhaller på grunden, som i alt er på 250.000 kvadratmeter. Apple leverer selv strøm til datacentret med en solcellepark i Thisted og to kæmpevindmøller i Esbjerg.

Kilder: Ritzau, Computerworld.dk.

/ritzau/