FAKTA: Udbudstiden på huse de sidste 15 år

Udbudstiden på huse er faldet markant under coronaudbruddet. Se udviklingen over tid her.

Udbudstiden på huse var i april på 202 dage, hvilket er det laveste nivaeu siden starten af 2009.

Her er en oversigt over den gennemsnitlige udbudstid for huse de sidste 15 år:

2021: 222*.

2020: 262.

2019: 252.

2018: 261.

2017: 281.

2016: 292.

2015: 276.

2014: 310.

2013: 309.

2012: 309.

2011: 256.

2010: 243.

2009: 224.

2008: 162.

2007: 135.

Kilde: Finans Danmark.

/ritzau/