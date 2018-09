FAKTA: Unge fritidsjobbere må kun udføre lettere arbejde

Coop råder deres butikker til ikke længere at ansætte unge under 15 år. Læs om reglerne for unges arbejde her.

Coop vil fremover ikke længere have ansat unge fritidsjobbere mellem 13 og 15 år.

Det skyldes ifølge Coop, at risikoen for at få påbud og bøder er for stor.

Her kan du læse om reglerne for de unges arbejde.

* Unge mellem 13 og 15 år må kun udføre lettere arbejde. Det kan være manuelt arbejde eller arbejde bag skrivebord.

* Unge i denne målgruppe må eksempelvis ikke udføre tunge luft af ølkasser med en vægt på over 12 kilo.

* Det er en forudsætning, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed.

* Den daglige arbejdstid for unge, der er omfattet af undervisningspligten, må ikke overstige to timer på skoledage og syv timer på andre dage.

* Den samlede ugentlige arbejdstid må ikke overstige 12 timer i uger med skoledage og 35 timer i andre uger end skoleuger.

* De unge må ikke arbejde i tidsrummet mellem klokken 20 og 06.00.

Kilder: Arbejdstilsynet, jobpatruljen.dk.

/ritzau/