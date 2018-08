FAKTA: Utilfredse ansatte rammer Ryanair i højsæsonen

Fredag har piloter hos Ryanair i fem lande nedlagt arbejdet. Det er sket flere gange i år for selskabet.

Ryanair-piloter i fem lande har fredag nedlagt arbejdet med 400 aflysninger til følge.

Lavprisselskabet har haft et anstrengt forhold til fagforeninger, fordi det ikke vil indgå overenskomster. Forholdet er ikke blevet bedre, selv om topchef Michael O'Leary har erklæret, at han vil anerkende fagforeningerne.

I årets løb har strejker ramt det irske selskab, der har 86 baser i 37 lande og sidste år fløj med 130 millioner passagerer:

* 10. august:

Ryanair aflyser 400 ud af 2400 afgange på grund af 24-timers strejke blandt piloter i Tyskland, Irland, Belgien, Sverige og Holland.

* 3. august:

Irske piloter gennemfører deres fjerde endagsstrejke, der medfører 20 aflyste fly.

* 25.-26. juli:

Kabinepersonale i Italien, Spanien, Portugal og Belgien gennemfører to dages strejke. 600 afgange aflyses.

* 24. juli:

Ryanair sløjfer 16 af dagens omkring 2300 afgange efter irske piloters strejke.

* 20. juli:

Selskabet aflyser 24 ud af 2300 afgange som følge af irske piloters strejke.

* 12. juli:

Omkring en fjerdedel af Ryanairs 350 piloter, der er baseret i Irland, går i strejke for første gang for at få bedre forhold.

* 29. marts:

Flere dusin afgange aflyses til og fra lufthavne i Portugal, da kabinepersonale gennemfører 24 timers strejke tre gange: 29. marts, 1. april og 4. april.

* 10. februar:

Tre italienske fagforeninger strejker i fire timer, fordi de ikke indgår i overenskomstforhandlinger med Ryanair.

Kilde: Reuters.

/ritzau/