FAKTA: Vestas begyndte med vindmøller i 1979

Vestas startede som et lille foretagende ved navn Vestjysk-Staalteknik, men omsætter i dag for milliarder.

Her kan du blive klogere på den danske vindmøllegigant Vestas, der fredag har varslet en sparerunde på 400 ansatte.

Væksten på markedet for vindmøller er større uden for Europa, og derfor har selskabet valgt at skære til i blandt andet Danmark, hvor omkring 200 af stillingerne bliver nedlagt.

* Vestas er en dansk virksomhed, der leverer vindmøller og havvindmøller i hele verden.

* Koncernchef Anders Runevad står i spidsen omkring 23.351 ansatte, før sparerunden er gennemført.

* Hovedkontoret ligger i Aarhus. Vestas har forretning i 79 lande.

* Vestas er grundlagt i 1945 af Peder Hansen under navnet Vestjysk-Staalteknik A/S, hvis navn blev forkortet til Vestas.

* I starten producerede Vestas landbrugsudstyr.

* I 1979 leverede Vestas de første vindmøller, og branchen oplevede et regulært boom i begyndelsen af 1980'erne.

* I 1986 blev Vestas tvunget til at gå i betalingsstandsning, fordi markedet i USA kollapsede. Store dele af Vestas blev solgt fra. En ny virksomhed med navnet Vestas Wind Systems A/S blev grundlagt og skulle udelukkende fokusere på vindenergi.

* Endnu en krise ramte Vestas i årene 2011 til 2013, hvor virksomheden havde store underskud.

* I de senere år er Vestas kommet på ret køl igen.

* I 2017 omsatte Vestas for 10,0 milliarder euro og fik et nettoresultat på 894 millioner euro.

Kilder: Vestas og Ritzau.

/ritzau/