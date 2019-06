Falck betaler 152,5 millioner i erstatning efter tabt sag

Det hollandske selskab Bios, Region Syddanmark og flere hundrede kreditorer får kompensation af Falck.

Falck har indgået forlig med det hollandske ambulanceselskab Bios i sagen, hvor selskabet har misbrugt sin position til at presse konkurrenten ud i en konkurs.

Samlet løber kompensationen op i 152,5 millioner kroner. Forliget er indgået med Region Syddanmark, Bios' hollandske ejer og konkursboet efter selskabet i Danmark. Det oplyser Falck.

Sagen strækker sig tilbage til 2014-2015, hvor Bios overtog ambulancedriften i Region Syddanmark fra Falck.

Ifølge Konkurrencerådet brugte Falck en fordækt kommunikationskampagne for at skabe uro omkring Bios og så tvivl om, hvorvidt det kunne løfte opgaven.

Samtidig arbejdede Falck aktivt for at hindre, at ambulancereddere skiftede til Bios. Det hollandske selskab havde store problemer med at rekruttere og leve op til sin kontrakt og gik til sidst konkurs.

- Falck handlede i 2014-15 på en måde, der var uacceptabel, og som vi aldrig kommer til at gentage. Vi har accepteret myndighedernes kendelse, siger Falck-direktør Jakob Riis.

- Vi har arbejdet for at skabe en samlet løsning for alle store og små kreditorer. Vi er glade for, at vi har kunnet nå til et forlig og betaler nu for parternes tab, siger han i en pressemeddelelse.

/ritzau/