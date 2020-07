Fald i danske konkurser kan være stilhed før stormen

Dansk Erhverv frygter en stor konkursbølge i andet halvår 2020, hvor hjælpepakkerne bliver afviklet.

Første halvdel af 2020 har budt på det laveste antal konkurser i tre år, viser tal fra data- og analysevirksomheden Experian.

Men det lave antal konkurser kan meget vel være stilhed før stormen, vurderer Dansk Erhverv, som frygter en stor konkursbølge i anden halvdel af året.

- Det skyldes, at der normalt går lidt tid, fra at en krise rammer, til at problemer rammer den enkelte virksomhed, som må ende med at dreje nøglen om, siger Kristian Skriver, økonom i Dansk Erhverv.

Han ser samtidig en stor risiko for, at flere virksomheder kommer til at dreje nøglen om, når de nuværende hjælpepakker bliver afviklet henover sommeren.

En af hjælpepakkerne er ordningen omkring lønkompensation. Den har dækket lønudgifter for flere milliarder kroner for hjemsendte medarbejdere.

Ifølge Experians tal har i alt 2866 virksomheder måttet lukket ned på grund af konkurs i løbet af de første seks måneder af 2020.

Udover hjælpepakkerne kan antallet af konkurser have været påvirket af, at de danske retter har været lukket ned i en periode under coronaudbruddet.

Det vil sige, at der kan ligge konkurssager, som endnu ikke er behandlet.

/ritzau/