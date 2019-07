Faldende billetpriser sluger en femtedel af Ryanairs overskud

Selv om antallet af rejsende med Ryanair vokser, har de betalt mindre for deres billetter, viser regnskab.

Selv om lavprisselskabet Ryanair fortsætter med at få lokket flere rejsende ind i deres fly, betaler de rejsende mindre for deres billetter.

Blandt andet derfor har selskabet i det kvartal, der strækker sig fra og med april til og med juni tabt en femtedel af overskuddet målt med samme periode sidste år.

Det viser selskabets regnskab for de tre måneder, der udgør det første kvartal, fordi Ryanair har et skævt regnskabsår.

Trods tilbagegangen har Ryanair et overskud på omkring 1,8 milliarder danske kroner for de tre måneder.

Billetpriserne i det første kvartal af de vigtige sommermåneder faldt ifølge regnskabet med seks procent. Samtidig kom 11 procent flere rejsende i flyene.

Da de mange ekstra passager samtidig har foretaget flere tilkøb såsom sædereservationer og ekstra bagage, er indtjeningen per passager den samme.

Ud over billigere billetter er Ryanairs regninger til flybrændstof også vokset, hvilket spiser af profitten fra de rejsende.

Ryanair har ligesom mange andre luftfartsselskaber også fly af typen Boeing 737 MAX på vej - men flyet har fået flyveforbud, og indtil det er ophævet, er leverancerne sat på pause.

Det irske lavprisselskab skriver i sine forventninger til fremtiden, at det tidligst forventer at have sine 737 MAX-fly i januar. Derudover har Ryanair indstillet sig på, at der kommer 30 nye fly, hvor der var bestilt 58.

- Vi har stor tillid til, at disse "gamechanger" fly, som har fire procent flere sæder, men bruger 16 procent mindre brændstof og larmer 40 procent mindre, vil være til gavn for vores omkostninger og forretning, skriver Ryanair.

Trods den turbulente start på året holder Ryanair fast i sine forventninger om et overskud på mellem 5,6 og 7,1 milliarder kroner.

- Denne forventning er dybt afhængig af, at billetpriserne er højere, samt at der ikke kommer dårlige brexit-nyheder, skriver Ryanair.

/ritzau/