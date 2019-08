Faldende renter presser Lån & Spar Bank

Det lave renteniveau spænder ben for en øget indtjening i Lån & Spar Bank, siger direktør.

På overfladen er Lån Spar Bank kommet gennem første halvår af 2019 med næsten præcis samme resultat som sidste år. Men under overfladen giver banken udtryk for et pres fra faldende renter trods stor aktivitet fra konverteringsbølgen.

Efter de første seks måneder har banken tjent næsten 75 millioner kroner efter skat, og nettoindtægterne fra renter og gebyrer ligger stabilt over 390 millioner kroner.

Basisindtjeningen er dog faldet med fem millioner fra 97,6 millioner kroner til 92,5 millioner kroner.

- Tilbagegangen skyldes et fortsat faldende renteniveau, skriver Lån Spar Bank i forbindelse med basisindtjeningen.

Samtidig noterer banken sig, at udgifterne til personalet er steget med 3,3 procent i første halvår af 2019.

- Vi byder fortsat velkommen til mange nye kunder og øger bankens samlede forretningsomfang, siger direktør John Christiansen i forbindelse med regnskabet.

- Men på grund af det ekstreme lave renteniveau i samfundet er vores basisindtjening påvirket og øges ikke i 1. halvår af 2019.

Banken noterer sig samtidig, at der har været 15 procent flere indlån, mens bankens udlån er steget marginalt med 1,1 procent.

- Opsparingen blandt vores kunder er ganske markant, og det påvirker såvel væksten i udlånet som væksten i indlånet, siger John Christiansen.

- Hertil kommer, at mange af vores kunder er boligejere og har udnyttet muligheden for at lægge lånene om og indfri boliglånene i banken til fordel for realkreditbelåning.

Tal fra finanssektoren har vist, at rekordmange over sommeren har omlagt deres boliglån. Det er blevet døbt konverteringsbølgen.

