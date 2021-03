Februar bød på langt flere nye job i USA end forventet

- Dette markerer med stor sandsynlighed, at det er slut med jobtab i USA i denne krise, siger økonom.

I USA blev der i februar skabt 379.000 job uden for landbruget. Det er mere end de forventede 198.000. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Dette markerer med stor sandsynlighed, at det er slut med jobtab i USA i denne krise. Og heldigvis for det, for så kan økonomien jo genstarte processen med at opsuge de cirka 10 millioner job, som vi i dag ligger under niveauet samme tid sidste år – inden krisen havde ramt USA, siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

Cheføkonom Tore Stramer i Dansk Erhverv siger, at det må siges at være en rigtig rar overraskelse efter en ellers hård og dyster vinter for amerikansk økonomi.

- Dagens positive jobtal viser, at det amerikanske arbejdsmarked så småt er ved at vriste sig fri af corona-epidemien. Smittetallene i USA er generelt faldet siden midten af januar, hvilket har muliggjort en gradvis genåbning i en række stater, siger han.

/ritzau/