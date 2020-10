Feriehusudlejere klager til EU efter nye rejseregler for tyskere

Tyskere skal nu have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i Danmark. Det rammer feriehusudlejerne.

Coronasmitten har den seneste tid fået fart på i store dele af Europa.

Det er også tilfældet i Tyskland, der torsdag blev tilføjet til Danmarks liste over lande, hvortil unødvendige rejser frarådes.

Det betyder, at rejsende fra landet nu kun kan rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål.

De nye regler for tyskerne har fået Feriehusudlejernes Brancheorganisation til at klage EU-Kommissionen.

- Vi håber, at det kommer til at stå klart for den danske regering, at det ikke er i orden i forhold til de danske regler om ligebehandling af borgere, siger administrerende direktør Carlos Villaro Lassen.

- At det ikke er i orden, at vi ignorerer, at vi har adgang til tal for en regional tilgang. Dem skal vi lynhurtigt have tilpasset reglerne, ellers er det en katastrofe for feriehusudlejningen i Danmark, siger han.

I klagen henvises der til, at det strider imod den frie bevægelighed i EU.

Derudover går det også imod, at EU-landene i sidste uge blev enige om en henstilling, der skal sikre fælles regler for rejser under coronapandemien.

Det skal ske med et nyt europakort, som løbende opdateres, hvor regioner farves grønne, gule eller røde afhængigt af smitteniveaue

Carlos Villaro Lassen fortæller, at reglerne er et kæmpe slag for feriehusudlejerne.

- Hele 2021 er på spil. Nu er bookingerne stoppet med dags virkning. De kommer ikke til at booke, før smittetallene ændrer sig, eller Danmark lader tyskerne komme tilbage, siger han.

Spørgsmål: Tror du, det er realistisk, at klagen fører til, at reglerne ændres?

- Ja. Vi har vurderet det med vores europæiske brancheforening, og det her går ud over reglerne for fri bevægelighed i Europa og den aftale, som Danmark var med til at indgå så sent som i sidste uge, siger direktøren.

Det farvede europakort, som EU blev enige om, er dog rent juridisk blot en henstilling. Det giver EU-Kommissionen mulighed for at give sin mening til kende og foreslå en fremgangsmåde, uden at der pålægges forpligtelser.

Efter mødet fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod (S) dog, at Danmark vil lade sig inspirere af henstillingen.

/ritzau/