Finansansatte får ny overenskomst med fokus på trivsel

Lønstigninger og fokus på bedre trivsel er nogle af hovedpunkterne i den nye overenskomst, der mandag er faldet på plads for 43.000 finansansatte.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet, der repræsenterer de ansatte i finanssektoren.

- Vi er nået frem til en aftale, der giver vores medlemmer noget nu og her, men også peger fremad, siger Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Den nye overenskomst træder i kraft fra 1. april, hvis et flertal af Finansforbundets stemmeberettigede medlemmer stemmer ja til aftalen.

Herefter vil aftalen løbe frem til 31. marts 2023.

Et af hovedpunkterne i aftalen er, at de finansansatte kan se frem til seks procent lønstigninger i overenskomstperioden.

Aftalen indeholder også en række initiativer til at forbedre trivslen i overenskomstperioden - blandt andet via et fælles trivselsudvalg, trivselsvejledere og et sæt anbefalinger for god trivsel.

/ritzau/